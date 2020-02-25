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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,90 azalışla 325,90 liradan tamamladı.

25.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:24Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,90 azalışla 325,90 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 530,00 lira, Cumhuriyet altını 2.167,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,90 düşüşle 325,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİSALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 332,00332,20325,70325,90
Cumhuriyet Ata Lira 2.188,002.209,002.146,002.167,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 303,00307,00297,00301,00
Lira(Tam) Ziynet 2.138,002.158,002.098,002.018,00
Yarım Ziynet 1.069,001.079,001.049,001.059,00
Çeyrek Ziynet 535,00540,00525,00530,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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