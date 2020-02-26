Haberler » Ekonomi » Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 323,50 liradan tamamladı.

26.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:22Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 323,50 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 526,00 lira, Cumhuriyet altını 2.151,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 323,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALIÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 325,70325,90323,30323,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.146,002.167,002.130,002.151,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 297,00301,00295,00299,00
Lira(Tam) Ziynet 2.098,002.018,002.082,002.102,00
Yarım Ziynet 1.049,001.059,001.041,001.061,00
Çeyrek Ziynet 525,00530,00521,00526,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 18:27:09