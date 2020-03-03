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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 azalışla 317,80 liradan tamamladı.

03.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:06Kapalıçarşı'da altın
'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 azalışla 317,80 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 516,00 lira, Cumhuriyet altını 2.114,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 317,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 318,90319,10317,60317,80
Cumhuriyet Ata Lira 2.102,002.123,002.093,002.114,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 291,00295,00290,00294,00
Lira(Tam) Ziynet 2.054,002.074,002.045,002.064,00
Yarım Ziynet 1.027,001.037,001.023,001.033,00
Çeyrek Ziynet 514,00519,00511,00516,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 19:50:24