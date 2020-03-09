Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 azalışla 328,00 liradan tamamladı.
09.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:20
Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 azalışla 328,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 533,00 lira, Cumhuriyet altını 2.181,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 328,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 533,00 lira, Cumhuriyet altını 2.181,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 328,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|328,30
|328,50
|327,80
|328,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.164,00
|2.185,00
|2.160,00
|2.181,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|299,40
|303,40
|299,00
|303,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.114,00
|2.134,00
|2.111,00
|2.131,00
|Yarım Ziynet
|1.057,00
|1.067,00
|1.056,00
|1.066,00
|Çeyrek Ziynet
|529,00
|534,00
|528,00
|533,00
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kapalıçarşı'da altın
Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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