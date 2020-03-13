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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,24 azalışla 320,20 liradan tamamladı.

13.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:18
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,24 azalışla 320,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 520,00 lira, Cumhuriyet altını 2.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,24 düşerek 320,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBECUMA
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 320,80321,00320,00320,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.114,002.135,002.110,002.131,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 292,50296,50292,00296,00
Lira(Tam) Ziynet 2.066,002.086,002.061,002.081,00
Yarım Ziynet 1.033,001.043,001.030,001.040,00
Çeyrek Ziynet 517,00522,00
515,00 520,00

Kaynak: AA

Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

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