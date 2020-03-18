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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 artışla 315,70 liradan tamamladı.

18.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:18
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 artışla 315,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 513,00 lira, Cumhuriyet altını 2.100,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,22 yükselişle 315,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 311,70 311,90 315,50 315,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.054,00 2.075,00 2.079,00 2.100,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 284,00 288,00 288,00 292,00
Lira(Tam) Ziynet 2.007,00 2.027,00 2.032,00 2.052,00
Yarım Ziynet 1.004,00 1.014,00 1.016,00 1.036,00
Çeyrek Ziynet 502,00 507,00 508,00 513,00

Kaynak: AA

Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

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