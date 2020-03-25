Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 artışla 334,90 liradan tamamladı.

25.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:36
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 artışla 334,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 544,00 lira, Cumhuriyet altını 2.227,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 yükselişle 334,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALIÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 333,30333,50334,70334,90
Cumhuriyet Ata Lira 2.196,002.214,002.206,002.227,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 304,00308,00304,50308,50
Lira(Tam) Ziynet 2.146,002.166,002.155,002.175,00
Yarım Ziynet 1.073,001.083,001.078,001.088,00
Çeyrek Ziynet 537,00542,00539,00544,00

Kaynak: AA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Ekonomi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Ekonomi
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Korona nedeniyle ABD’de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı Ekonomi
Korona nedeniyle ABD'de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak Ekonomi
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak
’Evde kal’ çağrısının ardından AVM’ler boş kaldı Ekonomi
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti Ekonomi
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Ekonomi
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:36: Dünya Bankası ve IMF'den "en yoksul ülkelerin borçlarını durdurma" çağrısı - Ekonomi 19:26: Tarım ve Orman Bakanlığından ekmek için Kovid-19 genelgesi Açıklaması - Ekonomi 19:25: Fitch'ten ABD bankalarına virüs uyarısı - Ekonomi 19:25: İki bakandan ortak açıklama - Ekonomi 19:14: PÜİS Genel Başkanı Okumuş, Bakan Selçuk ile akaryakıt sektörünü görüştü - Ekonomi 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 17:49: Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi - Ekonomi 17:20: Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi - Ekonomi 17:06: İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat - Ekonomi 16:52: ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak - Ekonomi 16:21: Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak - Ekonomi 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin