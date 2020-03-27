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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 336,20 liradan tamamladı.

27.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:02
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 336,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 546,00 lira, Cumhuriyet altını 2.236,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 336,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBECUMA
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 336,50336,70336,00336,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.218,002.239,002.215,002.236,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 307,00311,00306,00310,00
Lira(Tam) Ziynet 2.167,002.187,002.164,002.184,00
Yarım Ziynet 1.084,001.094,001.082,001.092,00
Çeyrek Ziynet 542,00547,00
541,00546,00

Kaynak: AA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

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