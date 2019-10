Kapalıçarşı'da duygu dolu anlar... tarihi çarşı kırmızı-beyaza büründü

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 96'ncı yılında Kapalıçarşı'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Çarşının tüm sokakları, vitrinleri Türk bayrakları ve Atatürk resimleri ile donatıldı. Her gün binlerce turistin geldiği çarşıdaki kutlamada duygu dolu anlar yaşandı.

Kapalıçarşı'da dün düzenlenen törende saat 11.00'de saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin başlamasıyla birlikte müşteriler ve esnaf saygı duruşunda bulundu. Turistlerin şaşırdığı o anlarda vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

'CUMHURİYET KADINI OLARAK SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Çarşıya alışverişe gelen Zehra Yapıcı törenin ardından çok duygulandığını belirtti. Yapıcı, 'Çok güzeldi. Şu an kalp atışlarım hızlandı. Duygularımı anlatamıyorum, ağlamak istiyorum. Vatanım, bayrağım her şeyim. Ne mutlu Türküm diyene. İçeri girdiğimde İstiklal Marşı okunmaya başladı. O kadar güzeldi ki tüylerim diken diken oldu. İster istemez gözlerim doldu. Bu toprak, bu vatan, bu ülke bizim. Bir cumhuriyet kadını olarak buna her zaman sahip çıkmalıyız. Özellikle kadınlar sahip çıkmalı. Evlatlarımızı biz yetiştiriyoruz. Erkeğimizi, kadınımızı anneler yetiştiriyor" dedi. Törenin ardından 10. Yıl Marşı çalındı. Çarşı esnafından Ozan Doğan ise 'Çok mutluyuz çarşıda böyle bir sevinci yaşamak çok güzel. Her sene aynı sevinci katlayarak yaşıyoruz. Çok mutluyuz. İyi ki Türküm" diye konuştu.

'VİTRİNDEKİLER EN AZ BİN MİSLİ KALBİMİZDE VAR"

Kapalıçarşı'nın en eski esnafından 90 yaşındaki Şemsettin Şengör ve oğlu Ahmet Kamil Şengör, 29 Ekim'e özel olarak vitrinlerini Atatürk'ün portresinin dokunduğu halılarla donattı. Şemsettin Şengör vitrindeki resimlere yönelik, 'Vitrindekiler en azı bu, bunun bin misli var kalbimizde. Hep Ata'yı anıyoruz. Harikaların harikası en güzel bayram. Atam yaşıyor, keşke 85 milyon Atama benzese" diye konuştu.

Vitrinde bulunan bir başka esere dikkat çeken Ahmet Kamil Şengör ise '1922 senesinden Hindistan'ın Kalküta eyaletinde basılmıştır. Mustafa Kemal için bir takvimdir bu. Mustafa Kemal'in resminin etrafında Kurtuluş Savaşı'nda bize yardımcı olan Kafkas ve Orta Asya devletlerinin liderleri yer alır. Hem maddi hem fikirsel olarak yardımcı olan kişiler yer alıyor Atatürk'ün etrafında. Önemli bir eserdir. Milli günlerimizde tüm vitrinlerimizi Atatürk ve resimleriyle doldururuz ve insanların görmesini sağlarız" dedi.

Kaynak: DHA