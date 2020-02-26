Kapalıçarşı'da İmamoğlu'na ulaşım zammı tepkisi

KAPALIÇARŞI'yı gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ulaşım zamlarını gerekçe gösteren esnaftan bazıları tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, Kapalıçarşı'da bu sabah incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na Kapalıçarşı gezisinde İBB üst yönetimi de eşlik etti. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ve ekibi ile kahvaltıda bir araya gelen İmamoğlu, daha sonra çarşı turuna çıktı. Ziyaret sırasında esnaftan bazıları ulaşım zamlarını protesto etti. Protestolar üzerine İmamoğlu, yanına gittiği esnafa zamların gerekçelerini açıkladı. İmamoğlu, indirimleri İBB meclisinin yaptığını söyleyen kişiye "Sen bayağı takip ediyorsun siyaseti" karşılığını vererek yanından ayrıldı. Gezi sırasında İmamoğlu, kendisini protesto eden başka bir kişinin de yanına gitti. "3 yıldır yapılamayan zammı neden yaptınız" diye seslenen esnafla, İmamoğlu diyalog yaşandı. "Bağırmadan konuşalım" diyen İmamoğlu'na esnaf, "Yüzde 35 neden?" diye sordu. Ekrem İmamoğlu, "Zammı sordun, cevap verelim. Zam yapmak zorunda kaldık" diye cevap verdi. İmamoğlu'nu zammın gerekçesini anlatırken aynı kişi, "Seçimden önce ulaşımla ilgili dediniz ki; 'Ulaşımı indireceğim' "dedi. İmamoğlu ise, "İndirdik. Bak, geçen sene Şubat'tan Mart'tan bahsediyorsun. 1 sene geçti aradan" şeklinde konuştu. Vatandaşın " 'Her şey çok güzel olacak' demiştiniz, olmadı" sözü üzerine İmamoğlu, "Olacak, olacak…" ifadesini kullandı.