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Kapalıçarşı'da kuyumcu soymaya çalışanlara bekçiler engel oldu

Kapalıçarşı'da bir kuyumcu dükkanının çatısından halatla inerek altın çalan şüpheliler, bekçilerin kovalaması sonucu çaldıkları altınları düşürüp kaçtı.

30.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:15
Kapalıçarşı 'da bir kuyumcu dükkanının çatısından halatla inerek altın çalan şüpheliler, bekçilerin kovalaması sonucu çaldıkları altınları düşürüp kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Kapalıçarşı'nın özel güvenlik görevlileri, gece 02.00 sıralarında güvenlik kamera odasından Kuyumcular Sokak'taki bir kuyumcu dükkanından hırsızlık teşebbüsünde bulunan 2 kişinin olduğunu polise bildirdi.
Polisin anonsu üzerine Kapalıçarşı'da bulunan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, hırsızlık teşebbüsünün olduğu sokağa geçti.
Bir kuyumcu dükkanına çatıdan halatla inen 2 şüpheli, ellerindeki poşetlerle altınları aldıktan sonra yine çatıdan kaçmaya çalışırken bekçilerin çatıya çıkıp şüphelileri kovalaması üzerine çatıdan inerek kaçmaya başladı.
Şüpheliler, kovalamaca sırasında içerisinde altın ve kamera kayıt cihazı bulunan iki poşeti düşürüp geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde delil incelemesi yaptı.
Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Fatih'teki tarihi kapalıçarşı, 24 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle alınan karar sonrası kapılarını geçici süreyle kapatmıştı.
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Kapalıçarşı’da kuyumcu soymaya çalışanlara bekçiler engel oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Kapalıçarşı, Fatih, Güncel

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Kapalıçarşı'da kuyumcu soymaya çalışanlara bekçiler engel oldu
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