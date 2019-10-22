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Kapalıçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbeye inceleme

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da tarihi kitabenin üzerine güvenlik kamerası takılmasına ilişkin, taşeron firma tarafından onay alınmadan kameranın takıldığını ve olaya sebep olan kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtti.

22.10.2019 16:17

KapalıçarşıYönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Fesçiler Kapısı'ndaki kitabeye güvenlik kamerası takılmasıyla ilgili, 'Bu olayı meydana getiren kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtiriz. Fesçiler Kapısı ve üzerindeki kitabenin restorasyon çalışması ivedilikle başlatılıp gerekli çalışmalar bitirildiğinde tekrar bilgi verilecektir" dedi.

Kurtulmuş, Fesçiler Kapısı'ndaki 19. yüzyıla ait kitabenin üzerine güvenlik kamerası takılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Fatih Kurtulmuş, '558 yıllık tarihi geçmişe ve önem sahip olan Kapalıçarşı'nın her noktası, her değeri yönetim kurulu olarak bizler için büyük önem arz etmektedir. Yapılan her tadilat ve onarımda çarşımızın aslına zarar vermeden yapılmasını öncelikli tutmaktayız. Bünyesinde barındırdığı değerli emtialar ve ziyaretçi sayısının çok olması sebebiyle güvenlik Kapalıçarşı için de oldukça önemli bir konudur. Bu sebeple Kapalıçarşı içindeki güvenlik önemlerini artırmak amaçlı yapılan çalışmalar içinde yer alan güvenlik kameraları takılmaya başlanmıştır" bilgilerini verdi.

CEZAİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kurtulmuş, "Bu işi verdiğimiz taşeron firma işi zamanında yetiştirmek maksadıyla güvenlik kameralarını onay almadan belli noktalara takmıştır. Fesçiler Kapısı'nda yapılan işlemle ilgili Kapalıçarşı yönetimi olarak üzüntü içindeyiz. Bu olayı meydana getiren kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtiriz. Fesçiler Kapısı ve üzerindeki kitabenin restorasyon çalışması ivedilikle başlatılıp gerekli çalışmalar bitirildiğinde tekrar bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.

KapalıçarşıKapalıçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbe!

Kapalıçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbeye inceleme

İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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