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Kapalıçarşı'daki soyguncular kamerada

KAPALIÇARŞI'da kuyumcu soyguncuları kameraya yansıdı.

30.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:41
Kapalıçarşı'daki soyguncular kamerada

KAPALIÇARŞI'da kuyumcu soyguncuları kameraya yansıdı.

Kapalıçarşı 'ya gece saatlerinde gelen iki kişi araçlarını Kalpakçılar Caddesi'ndeki kapıya yanaştırdı. Çatıya çıkan soyguncular çarşının içine sarkıttıkları halat ile girdi.  Soyguncular, çarşı içindeki bir kuyumcudan yüklü miktarda altını çaldı.Geldikleri yerden çıkmaya çalışan hırsızları güvenlik kameralarından belirleyen güvenlik görevlileri, Kapalıçarşı'da görev yapan mahalle bekçilerine haber verdi. Mahalle bekçileri, Kapalıçarşı'nın çatısına çıkarak hırsızları kovalamaya başladı. Hırsızlar, mahalle bekçilerinden kaçtıkları sırada içerisinde kuyumcudan çaldıkları altın ve kamera kayıt cihazı bulunan 2 torbayı düşürdü. Bekçilerden kaçan hırsızlar, çatıdan inerek kaçtı.  Polis düşürülen altınları koruma altına alırken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaparak delil araştırması yaptı. Hırsızların düşürdüğü 2 torba emniyete götürüldü. Hırsızların karşısına bekçilerin çıkmasının ardından kaçtıkları sırada düşürdükleri altınlar dışında altın çalamadıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kapalıçarşı, Güncel
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