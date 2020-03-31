Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KAPALIÇARŞI'DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera Müslim SARIYAR İSTANBUL DHAKAPALIÇARŞI'da kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

31.03.2020 19:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:35
Haber-Kamera Müslim SARIYAR İSTANBUL DHA
KAPALIÇARŞI'da kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halat kullanarak kaçmaya çalışan hırsızlardan birinin yüksekten yere düşerek yaralandığı ve diğer arkadaşının onu kaldırarak götürmeye çalıştığı görülüyor. KAPALIÇARŞI’DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Kaynak: DHA

Etiketler: DHA, Güncel

Haberin Videosu :

KAPALIÇARŞI'DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLER
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››KAPALIÇARŞI'DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLER - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı Haberler
Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı
Afrika’nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi Haberler
Afrika'nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi
Türkiye’de korona ölümleri 214’e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı Haberler
Türkiye'de korona ölümleri 214'e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Haberler
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti

Son Dakika Güncel Haberleri

20:48: Polonya'da Kovid-19 nedeniyle çocukların ebeveynsiz sokağa çıkması yasaklandı - Haber 20:48: Ankara'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi - Haber 20:47: - YTB'den yurt dışındaki vatandaşlar için covid-19 videosu - Haber 20:46: Fethiye'de yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Haber 20:43: - İtalya, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşları için yas tuttu- Bayraklar yarıya... - Haber 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim - Haber 19:49: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi - Haber 19:26: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber