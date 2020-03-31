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(Kapalıçarşı'daki soygunculardan yeni görüntüler

KAPALIÇARŞI'daki kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

31.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:06
(Kapalıçarşı'daki soygunculardan yeni görüntüler
KAPALIÇARŞI'daki kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kapalıçarşı 'ya önceki gece saatlerinde gelen iki kişi, araçlarını Kalpakçılar Caddesi'ndeki kapıya yanaştırdı. Çatıya çıkan soyguncular çarşının içine sarkıttıkları halat ile girdi.  Soyguncular, çarşı içindeki bir kuyumcudan yüklü miktarda altını çaldı. Geldikleri yerden çıkmaya çalışan hırsızları güvenlik kameralarından belirleyen güvenlik görevlileri, Kapalıçarşı'da görev yapan mahalle bekçilerine haber verdi. Mahalle bekçileri, Kapalıçarşı'nın çatısına çıkarak hırsızları kovalamaya başladı. Hırsızlar, mahalle bekçilerinden kaçtıkları sırada içerisinde kuyumcudan çaldıkları altın ve kamera kayıt cihazı bulunan 2 torbayı düşürdü. Bekçilerden kaçan hırsızlar, çatıdan inerek kaçtı. Polis düşürülen altınları emniyete götürdü. Hırsızların karşısına bekçilerin çıkmasının ardından kaçtıkları sırada düşürdükleri altınlar dışında altın çalamadıkları belirlendi.

Polis, görüntüler ve elde edilen delillerden yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Şüphelilerin hırsızlık sonrası çatıdan atlamaları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, halat kullanarak kaçmaya çalışan hırsızlardan birinin yüksekten yere düşerek yaralandığı ve diğer arkadaşının onu kaldırarak götürmeye çalıştığı görülüyor. Bir başka görüntüde de şüphelilerin kaçma anları görülüyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Kapalıçarşı, Polis, Güncel
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