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KAPALIÇARŞI'DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR /İSTANBUL DHAKAPALIÇARŞI'da kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

01.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:49
Haber-Kamera: Müslim SARIYAR/İSTANBUL DHA
KAPALIÇARŞI'da kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halat kullanarak kaçmaya çalışan hırsızlardan birinin yüksekten yere düşerek yaralandığı ve diğer arkadaşının onu kaldırarak götürmeye çalıştığı görülüyor. KAPALIÇARŞI’DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Kaynak: DHA

Etiketler: DHA, Güncel

Haberin Videosu :

KAPALIÇARŞI'DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLER
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