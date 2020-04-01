KAPALIÇARŞI'DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLER
Haber-Kamera: Müslim SARIYAR /İSTANBUL DHAKAPALIÇARŞI'da kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
01.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:49
Haber-Kamera: Müslim SARIYAR/İSTANBUL DHA
KAPALIÇARŞI'da kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halat kullanarak kaçmaya çalışan hırsızlardan birinin yüksekten yere düşerek yaralandığı ve diğer arkadaşının onu kaldırarak götürmeye çalıştığı görülüyor.
KAPALIÇARŞI'da kuyumcu soyguncularının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halat kullanarak kaçmaya çalışan hırsızlardan birinin yüksekten yere düşerek yaralandığı ve diğer arkadaşının onu kaldırarak götürmeye çalıştığı görülüyor.
Kaynak: DHA