Kapalıçarşı esnafından korona virüs karşı numune alındı
İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, tarihi kapalıçarşı esnafdan numune aldı.
17.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:27
İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, tarihi kapalıçarşı esnafdan numune aldı. Kapalıçarşı Yönetim kurulu başkanı Fatih kurtulmuş," kapalı çarşıda Covıd-19'la ilgili tarama testi yaptılar. Esnaflarımızı gezdiler, numune aldılar. Bu numuneleri bende verdim, personelimizde verdi. Hem boğazdan hem burundan numune aldılar. Devletimizden gelen talimatları uyarız. AVM'ler kapansa bile ben kapalı çarşının kapanacağını düşünmüyorum" dedi.
İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kapalıçarşıda denetimlerde bulundu. Kapalıçarşı esnafını tek tek gezen sağlık ekipleri, esnaftan numune aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kapalıçarşı Yönetim kurulu başkanı Fatih kurtulmuş, "İl halk sağlığı müdürlüğünden ekibimiz kapalı çarşıda COVID-19'la ilgili tarama testi yaptılar. Esnaflarımızı gezdiler,numune aldılar. Bu numuneleri bende verdim, personelimizde verdi. Esnaflarımızın çoğunluğu buna iştirak etti. Hem boğazdan hem burundan numune aldılar. 24 saat içinde değerlendirip bize bildirecekler. Sağlık bakanlığı, içişleri bakanlığı ve valilikten bir karar gelirse biz bu talimata uyarız. Bunun dışında kapalı çarşının her hangi bir şekilde kapanma durumu yoktur. Biz iletişim içerisindeyiz iş birliği içerisindeyiz. Devletimizden gelen talimatları uyarız. AVM'ler kapansa bile ben kapalıçarşının kapanacağını düşünmüyorum. Akşamları dezenfekte ediyoruz. 14 kuralını mesajlarımızla esnaflarımıza ulaştırıyoruz. İnsanlarımız bu konuda son derece duyarlı" diye konuştu. - İSTANBUL
İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kapalıçarşıda denetimlerde bulundu. Kapalıçarşı esnafını tek tek gezen sağlık ekipleri, esnaftan numune aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kapalıçarşı Yönetim kurulu başkanı Fatih kurtulmuş, "İl halk sağlığı müdürlüğünden ekibimiz kapalı çarşıda COVID-19'la ilgili tarama testi yaptılar. Esnaflarımızı gezdiler,numune aldılar. Bu numuneleri bende verdim, personelimizde verdi. Esnaflarımızın çoğunluğu buna iştirak etti. Hem boğazdan hem burundan numune aldılar. 24 saat içinde değerlendirip bize bildirecekler. Sağlık bakanlığı, içişleri bakanlığı ve valilikten bir karar gelirse biz bu talimata uyarız. Bunun dışında kapalı çarşının her hangi bir şekilde kapanma durumu yoktur. Biz iletişim içerisindeyiz iş birliği içerisindeyiz. Devletimizden gelen talimatları uyarız. AVM'ler kapansa bile ben kapalıçarşının kapanacağını düşünmüyorum. Akşamları dezenfekte ediyoruz. 14 kuralını mesajlarımızla esnaflarımıza ulaştırıyoruz. İnsanlarımız bu konuda son derece duyarlı" diye konuştu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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