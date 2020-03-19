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Kapalıçarşı ikinci kez dezenfekte edildi

İSTANBUL'un tarihi mekanlarından Kapalıçarşı koronavirüs salgınına karşı ikinci kez dezenfekte edildi.

19.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:00
Kapalıçarşı ikinci kez dezenfekte edildi
İSTANBUL'un tarihi mekanlarından Kapalıçarşı koronavirüs salgınına karşı ikinci kez dezenfekte edildi.

Türkiye 'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinden sonra önlemler artırıldı. Bu kapsamda İstanbul 'da turistlerin uğrak noktalarından biri olan Tarihi Kapalıçarşı ikinci kez dezenfekte edildi. Özel kıyafetler giyen görevlilerin yaptığı çalışmada çarşının her köşesi ilaçlandı. İnsanların temas ettiği tarihi sütunlar, dükkanların camları ile birlikte zemin de dezenfekte edildi.

"KAPALIÇARŞI ÇOK GÜVENLİ"

Kapalıçarşı'ya Teknik Danışmanlık yapan Suat Çiftçi çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çiftçi, "Şu an Kapalıçarşı'da hijyen ile alakalı bir çalışma yapıyoruz. Kapalıçarşı için hazırlattığımız özel bir solüsyon ile Kapalıçarşı'nın mevcut virüs ile alakalı bir dezenfekte çalışması yapıyoruz. Bu çalışmayı her hafta Çarşamba akşamları yapıyoruz. Sabahları ayrıyeten aynı solüsyonlar ile zemin temizliğini yapıyoruz. Şu an Kapalıçarşı ile ilgili gerçeği yansıtmayan söylentiler var. Burası çok güvenli. Burası ile ilgili bir sıkıntımız yok." dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Türkiye, Güncel

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