Kapalıçarşı korona virüs önlemleri kapsamında kapatıldı
Kapalıçarşı, korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.
23.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:32
Kapalıçarşı , korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.
Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye 'de de görülen yeni tip korona virüs salgını yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası, altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'yı da vurdu. Kapalıçarşı korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı. İş yerlerinin kepenk kapattığı çarşı sessizliğe büründü. Kapalıçarşı yönetimi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. - İSTANBUL
Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye 'de de görülen yeni tip korona virüs salgını yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası, altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'yı da vurdu. Kapalıçarşı korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı. İş yerlerinin kepenk kapattığı çarşı sessizliğe büründü. Kapalıçarşı yönetimi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Kapalıçarşı, Türkiye, Güncel