Kapalıçarşı korona virüs önlemleri kapsamında kapatıldı
- Kapalıçarşı korona virüs önlemleri kapsamında kapatıldı Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip korona virüs salgını yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Kapalıçarşı'yı da vurdu.
23.03.2020 19:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:04
- Kapalıçarşı korona virüs önlemleri kapsamında kapatıldı
İSTANBUL - Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye 'de de görülen yeni tip korona virüs salgını yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Kapalıçarşı'yı da vurdu. Kapalıçarşı, korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı. Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip korona virüs salgını yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası, altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'yı da vurdu. Kapalıçarşı korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı. İş yerlerinin kepenk kapattığı çarşı sessizliğe büründü. Kapalıçarşı yönetimi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
İSTANBUL - Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye 'de de görülen yeni tip korona virüs salgını yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Kapalıçarşı'yı da vurdu. Kapalıçarşı, korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı. Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip korona virüs salgını yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası, altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'yı da vurdu. Kapalıçarşı korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı. İş yerlerinin kepenk kapattığı çarşı sessizliğe büründü. Kapalıçarşı yönetimi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Kaynak: İHA
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Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Kapalıçarşı, Türkiye, Genel