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KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI

İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oluyor.

17.08.2019 13:35 KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI
İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oluyor. Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'yı su bastı. Çarşı esnafı su tahliyesi yaptı.
İstanbul'da beklenen yağış başladı. Meteorolojinin uyarıların ardından etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı yerlerde su baskınları oldu. Trafikte araçlar mahsur kaldı: Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de tarihi Kapalıçarşı oldu. Çarşı içini kısa sürede su bastı. Dükkanlar sular altında kaldı. Kapalıçarşı esnafı dükkanlarındaki suyu tahliye etmek için uzun süre uğraştı.

Görüntü Dökümü:
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-Su basan Kapalıçarşı
-Esnafın su tahliyesi
-Detaylar


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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