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Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı

Kapalıçarşı koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde bugün itibariyle ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı.

24.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:40

Kapalıçarşı'ya ziyaretçi girişi dün saat 10.00-16.00 arasında iki kapıdan sağlanıyordu. Çarşı bugün ise ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı.

ESNAF TEK TEK KİMLİK KONTROLÜ İLE İÇERİ ALINIYOR

Esnaf ve dükkanlarda çalışanlar ise çarşının Mercan ve Kılıçlar kapısından tek tek kimlik kontrolü ile içeri alıyor. Burada çalışanlar kısa süreli işlerini hallettikten sonra tekrar çarşıdan ayrılıyor.

Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı

"BÖYLE BİR SIKINTIYI İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Bir dükkan çalışanı, "Kimse yok içeride, baya boş" dedi. Esnaf Mehmet Ali Kuru, "İçeride kimse yok. Ben 79 yılından beri buradayım çok sıkıtılar yaşadı Türkiye ama böyle bir sıkıntıyı ilk defa görüyorum. Tamamen her şey bitmiş" diye konuştu.

Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı

"HERKES DOĞAL OLARAK KORKUYOR"

Februniye Bektaş "İçeride esnafım, kapatılacağını duydum, biraz hazırlıksız yakalandım. Dükkanıma bakıp geri gideceğim. İçerisi bomboş, herkes doğal olarak korkuyor zaten" şeklinde konuştu.

Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı

Kaynak: DHA

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Koronavirüs salgını nedeniyle Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Etiketler : Ekonomi, Güncel

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