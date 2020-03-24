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KAPALIÇARŞI ZİYARETÇİ GİRİŞİNE TAMAMEN KAPATILDI

KAPALIÇARŞI koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde bugün itibariyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

24.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:26
KAPALIÇARŞI ZİYARETÇİ GİRİŞİNE TAMAMEN KAPATILDI
KAPALIÇARŞI koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde bugün itibariyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

Kapalıçarşı'ya ziyaretçi girişi dün saat 10-16.00 arasında iki kapıdan sağlanıyordu.. Çarşı bugün ise ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı. Esnaf ve dükkanlarda çalışanlar ise çarşının Mercan ve Kılıçlar kapısından tek tek kimlik kontrolü ile içeri alıyor. Burada çalışanlar kısa süreli işlerini hallettikten sonra tekrar çarşıdan ayrılıyor.

"İÇERİSİ BOMBOŞ"

Bir dükkan çalışanı, "Kimse yok içeride, baya boş" dedi. Esnaf Mehmet Ali Kuru, "İçeride kimse yok. Ben 79 yılından beri buradayım çok sıkıtılar yaşadı Türkiye ama böyle bir sıkıntıyı ilk defa görüyorum. Tamamen her şey bitmiş" diye konuştu.

Februniye Bektaş "İçeride esnafım, kapatılacağını duydum, biraz hazırlıksız yakalandım.  Dükkanıma bakım geri gideceğim. İçerisi bomboş, herkes doğal olarak korkuyor zaten" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Kapalıçarşı Kılıçlar kapısından görüntüler

Esnafın görüntüsü

Esnaf ile röportaj

Nuruosmaniye kapısından görüntüler

Muhabir anonsu (Gülseli KENARLI)

Detaylar


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : Kılıçlar, Güncel

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