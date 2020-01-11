Kapan-1 Bagok operasyonu başladı! Kapan-1 Bagok nedir? Kapan-1 Bagok operasyonu nerede?

Kapan-1 Bagok operasyonu nerede başladı? Kıran operasyonunun sonlanması ile birlikte, Türkiye'nin 2020 yılında terör örgütünden arındırılması maksadıyla Kapan-1 Bangok operasyonu başladı. Kıran operasyonu kapsamında 4 terörist teslim olurken 144 terör örgütü üyesi de etkisiz hala getirilmişti. Öte yandan Kapan-1 Bagok'da 915 personel ile 60 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı, Mardin 'de 915 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla terör örgütüne yönelik "KAPAN-1 BAGOK" Operasyonu'nun başlatıldığı duyurdu. 2019 yılı Ağustos ayında Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen Kıran operasyonunda da 4'ü teslim olan 144 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

KAPAN-1 BAGOK OPERASYONU AMACI

2020'nin başlamasıyla bölücü terör örgütü PKK'nın ülkedeki varlığını sonlandırmak adına ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığınca "KAPAN-1 BAGOK" operasyonu başlatıldı. Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekatın (JÖH) yanı sıra Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 915 personel ile 60 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun düzenlendiği bölge

Operasyonla birlikte tespit edilen sığınaklarda çok sayıda el yapımı patlayıcı, mühimmat, yarım ton yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınaklar ise imha edildi. Terör örgütüne yardım ve yataklık eden 13 şüpheli de gözaltına alındı.

KAPAN-1 BAGOK NEDİR?

Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 915 personel ile 60 operasyonel tim ile başlatılan Kapan-1 Bagok operasyonu Mardin'de düzenleniyor. Operasyon ismini ise Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Bagok Dağı'ndan alıyor. Kapan operasyonunun ilki olarak Kapan-1 adını almıştır.