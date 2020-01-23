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"Kapan-3 Operasyonu"nda 6 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de başlatılan Kapan-3 Operasyonu'nda 6 sığınakta silah ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 4 kişi gözaltına alındı.

23.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:03
'de başlatılan Kapan-3 Operasyonu'nda 6 sığınakta silah ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 4 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının katılımıyla il genelinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Kapan-3 Operasyonu yürütüldüğü hatırlatıldı.
Şemdinli ilçesi Günyazı köyü civarında bugün, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsal alanlarında tespit edilen 6 sığınakta yapılan aramada, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,
1 el yapımı patlayıcı düzeneği,
2 el bombası,
4 büyük tüp ve çok miktarda demir bilye,
1000 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği,
167 BKC makineli tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."
Açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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