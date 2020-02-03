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'Kapan-4 Zori'de, 180 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

BATMAN'ın Sason ilçesinde sürdürülen 'Kapan-4 Zori' operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı yapımında kullanılan 180 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

03.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:49'Kapan-4 Zori'de, 180 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

BATMAN'ın Sason ilçesinde sürdürülen 'Kapan-4 Zori' operasyonunda terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı yapımında kullanılan 180 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü PKK'ya yönelik Sason ilçesi kırsalında komando birlikleri ve güvenlik korucularından oluşan 19 tim ve 222 personelin katılımıyla başlatılan 'Kapan-4 Zori' operasyonu sürüyor. 'Ara, bul, yok' taktiğiyle düzenlenen operasyonda sözde Zori bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı madde yapımında kullanılan 180 kilo amonyum nitrat, sabit telsiz ve anten kabloları, çok sayıda gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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