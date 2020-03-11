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"Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldı

Siirt Valiliği, Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalındaki Garisa bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

11.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:47
Siirt Valiliği, Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalındaki Garisa bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Eruh ilçesinin Akmeşe, Pervari ilçesinin Köprüçay köyü Hasan Tepe mevkisindeki Garisa bölgesinde faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan Kapan-7 Garisa Operasyonu"nda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu 480 personelden oluşan 46 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.
Açıklamada, operasyonun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın emir komutasında yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Siirt Valiliği, Pervari, Eruh, PKK, Güncel

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