"Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur Operasyonu" başlatıldı
"Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur Operasyonu" başlatıldı İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur Operasyonu" başlatıldı.
13.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:44
"Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur Operasyonu" başlatıldı
ANKARA - İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 12 personel görev alıyor. Ağrı, Kars ve Iğdır illerindeki Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Erzurum Jandarma Bölge Komutanı, Ağrı İl Jandarma Komutanı, Kars İl Jandarma Komutanı ve Iğdır İl Jandarma Komutanının bizzat sevk ve idaresinde "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden bin 12 personelin yer aldığı 62 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan operasyonlarının halkın yoğun desteği ile başarı ile devam ettiği belirtildi.
ANKARA - İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 12 personel görev alıyor. Ağrı, Kars ve Iğdır illerindeki Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Erzurum Jandarma Bölge Komutanı, Ağrı İl Jandarma Komutanı, Kars İl Jandarma Komutanı ve Iğdır İl Jandarma Komutanının bizzat sevk ve idaresinde "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden bin 12 personelin yer aldığı 62 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan operasyonlarının halkın yoğun desteği ile başarı ile devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :"Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur Operasyonu" başlatıldı
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