Kapana yakalanan yaban domuzu kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tel kapana yakalanan yaban domuzu belediye ekiplerince kurtarıldı.

26.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:18
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tel kapana yakalanan yaban domuzu belediye ekiplerince kurtarıldı.
Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nde bir domuzun evin bahçesindeki tel kapanda sıkıştığı ihbarı üzerine adrese gitti.
İğneyle sakinleştirilen domuz, tel ağdan kurtarıldı. Ayaklarından, karın bölgesinden ve burun kısmından yaralanan yaban domuzu, tedavi için Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına götürüldü.
Domuzun tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı bildirildi. Kapana yakalanan yaban domuzu kurtarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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