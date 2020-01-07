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Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisine adliye önünde silahlı saldırı

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Kayseri Erciyesspor kulübünde mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir (30), adliye önünde tartıştığı avukatın babası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

07.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:32 Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisine adliye önünde silahlı saldırı
Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Erciyesspor kulübünde mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir (30), adliye önünde tartıştığı avukatın babası tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Demir, kulüp yöneticisi olduğu dönemde takımda forma giyen Serkan Demirezen'i 25 Temmuz 2017'de sahte senetle 25 bin lira dolandırdıkları ve 50 bin lira da borçlandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için Kayseri Adliyesi'ne gitti.
Demir, adliye önünde başka bir davada kendisini savunan avukat Özgür A'nın babası Mehmet A. (62) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. (62), yanındaki tabancayla Demir'e 9 el ateş etti.
Ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtulamadı.
Gözaltına alınan Mehmet A. ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Kayseri Erciyesspor, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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