Haberler » Güncel » Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin yargılandığı dava - Haber

Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin yargılandığı dava

Bir dönem Süper Lig'de de mücadele eden, Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Kayseri Erciyesspor'un eski futbolcusu Serkan Demirezen'i sahte senetle dolandırarak borçlandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve duruşma için geldiği adliye önünde uğradığı silahlı...

07.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:32 Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin yargılandığı dava
Bir dönem Süper Lig'de de mücadele eden, Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Erciyesspor'un eski futbolcusu Serkan Demirezen'i sahte senetle dolandırarak borçlandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve duruşma için geldiği adliye önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir hakkındaki duruşma ertelendi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada başka suçtan tutuklu diğer sanık Bülent Pugar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık Ahmet Demir'in hayatını kaybettiğini belirterek, sanık avukatlarına başsağlığı dileyen mahkeme başkanı, maktulün ölüm kaydının beklenmesi için duruşmayı 28 Ocak'a erteledi.
Kayseri Erciyesspor'un eski futbolcusu Serkan Demirezen'i 25 Temmuz 2017'de sahte senetle 25 bin lira dolandırdıkları ve 50 bin lira da borçlandırdıkları iddiasıyla dönemin mali işler sorumlusu olan Ahmet Demir ile Bülent Pugar hakkında, "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "Kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından dava açılmıştı.
Sanık Ahmet Demir, sabah duruşma için geldiği adliye önünde, başka bir davada kendisini savunan avukat Özgür A'nın babası Mehmet A. (62) tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56   Mısır, Bağdat'a uçak seferlerini durdurma kararı aldı - Haber
17:56   Uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşım yapanlara operasyon - Haber
17:55   Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın öldü - Haber
17:55   9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı - Haber
17:55   Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 16 yaralı (3) - GAZİANTEP - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
7.01.2020 17:58:45