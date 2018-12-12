Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:30



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:30

Osmangazi Belediyesi, yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan dağ köylerindeki yolları, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ulaşıma açtı.Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması hayatı olumsuz etkiledi. Uludağ bölgesinde yer alan dağ köylerinin yolları, yoğun kar sebebiyle kapandı. Osmangazi Belediyesi, Kirazlı, Hüseyinalan, Süleymaniye, Mürseller, Bağlı, Soğukpınar, Büyükdeliler ve Küçükdeliler ile bölgedeki diğer köylere giden yolların aşırı kar yağışı sebebiyle kapanması üzerine kar küreme araçları ve dozerler ile kar temizleme çalışması başlattı. Söz konusu mevkilerdeki çalışmalarını kısa sürede tamamlayan belediye ekipleri, kapanan köy yollarının yolların tamamını yeniden ulaşıma açık hale getirdi. Osmangazi Belediyesi, kar yağışının devam ettiği bölgelere anında müdahalede bulunabilmek adına iş makinelerini Kirazlı bölgesinde hazır bekletiyor.Osmangazi Belediyesi, vatandaşların kış aylarını sorunsuz geçirmemeleri için hazırlıklarını tamamladı. 67 kişilik bir ekip oluşturan Osmangazi Belediyesi, 24 adet iş makinası, (Greyder, loder, jcb, vs) 1 adet tuz aracı, 2 adet kar küreme ve tuz serpme aracı, 2 adet yalnızca kar küreme aracı ile 3 vardiya olarak 24 saat çalışmalarını sürdürecek. Osmangazi Belediyesi, kar küreme, tuzlama ve yol açma araçlarının dışında, kamu kurumlarına da, kar ve buzlanmaya karşı kullanılmak üzere torba tuzlar dağıttı. Hazırlanan tuzların 200 tonu 25'er kiloluk torbalar halinde Valilik, Kaymakamlık, hastaneler, okullar, mahalle muhtarlıkları ile diğer kamu kurumlarına teslim edildi. Ayrıca ilçedeki tüm okullar, 136 muhtarlık ve diğer kamu kurumlarına ihtiyaç durumunda torba tuzlardan verilecek.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kış süresince vatandaşların gündelik hayatlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına yoğun bir çalışma yürüteceklerini söyledi. Karla mücadeleye hazır olduklarını ifade eden Dündar, "Öncelikli olarak ana ulaşım akslarının ulaşıma açık olmasını sağlayacağız. Özellikle hastane ve okul yollarının ulaşıma kapanmaması için ekiplerimiz günde 3 vardiya olarak görev yapacak. İş makineleri ile karı temizlerken bir yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapacağız" dedi. - BURSA