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Kapanan köy yollarına anında müdahale

Afyonkarahisar'da sabah saatlerde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

30.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:03 Kapanan köy yollarına anında müdahale
Afyonkarahisar'da sabah saatlerde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi tarafından anında müdahale edilerek yollar ulaşıma açıldı.

Afyonkarahisar merkez ve birçok ilçelerin köy yollarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda sıkıntı yaşanırken, sabah erken saatlerde İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesi sonrası herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı bildirildi. İl Özel İdaresi tarafından Afyonkakarihisar kent genelinde karla mücadele çalışmalarına 12 greyder, 2 dozer, 3 yükleyici, 3 bekoloder ve 14 kar bıçaklı kamyon ile çok sayıda personelin katıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

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