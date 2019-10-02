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Kapanan özel hastanenin çalışanlarından 'maaş' eylemi

Siirt'te kapanan özel bir hastanenin çalışanları, 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

02.10.2019 11:16Kapanan özel hastanenin çalışanlarından 'maaş' eylemi
Siirt'te kapanan özel bir hastanenin çalışanları, 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Hastane önünde toplanan grup adına Yunus Birgealp bir açıklama yaptı. Birgealp, geçen ayın başında kapanan hastaneden 4 aylık maaşlarını alamadıklarını iddia etti. Mağdur olduklarını dile getiren Birgealp, "Kıdem tazminatı, fazla mesai, resmi tatil ve yıllık izin çalışma ücretleri ve ayrıca banka promosyonları tarafımıza ödenmedi" dedi.

Mağdur olduklarını savunan işçiler, sorunlarının çözülmesini istedi. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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