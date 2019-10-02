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Kapanan özel hastanenin çalışanlarından 'maaş' eylemi

Kapanan özel hastanenin çalışanlarından 'maaş' eylemi Kapanan özel bir hastanenin çalışanları 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptıSİİRT - Siirt'te kapanan özel bir hastanenin çalışanları, 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

02.10.2019 12:37
Kapanan özel hastanenin çalışanlarından 'maaş' eylemi
Kapanan özel bir hastanenin çalışanları 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
SİİRT - Siirt'te kapanan özel bir hastanenin çalışanları, 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.
Hastane önünde toplanan grup adına Yunus Birgealp bir açıklama yaptı. Birgealp, geçen ayın başında kapanan hastaneden 4 aylık maaşlarını alamadıklarını iddia etti. Mağdur olduklarını dile getiren Birgealp, "Kıdem tazminatı, fazla mesai, resmi tatil, yıllık izin çalışma ücretleri ve ayrıca banka promosyonları tarafımıza ödenmedi" dedi.
Mağdur olduklarını savunan işçiler, sorunlarının çözülmesini istedi.
Kapanan özel hastanenin çalışanlarından 'maaş' eylemi

Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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