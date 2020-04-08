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Kapari nedir? Kapari özellikler nelerdir? Kapari neye iyi geliyor? Kapari faydaları? Kapari nasıl tüketilir?

Kaempferol ve kuersetin maddeleri yönünden çok zengin olan kapari, karaciğer yağlanmasından, akciğer kanserini önlemeye; MS hastalığından, ülsere kadar birçok sağlık sorunun tedavisine yardım ediyor. Kapari nedir? Kapari özellikler nelerdir? Kapari neye iyi geliyor? Kapari faydaları? Kapari nasıl tüketilir? İşte kapari hakkında merak edilenler...

08.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:36
Kapari nedir? Kapari özellikler nelerdir? Kapari neye iyi geliyor? Kapari faydaları? Kapari nasıl tüketilir?

Mutfaklara yeni yeni girmeye başlayan kaparinin faydaları saymakla bitmiyor. Kolay şekilde yetiştirilen bu bitki, tam bir şifacı! Peki, kapari neye iyi geliyor? Kapari faydaları? Kapari nasıl tüketilir? Kapari nedir? Kapari özellikler nelerdir?

KARACİĞER YAĞLANMASINI ÖNLÜYOR

Zengin bir kuersetin deposu olan kapari, karaciğer için çok faydalı bir bitkidir. Karaciğer fonksiyonlarını büyük oranda düzenler ve karaciğer yağlanmasını engeller. Ayrıca, ülser ve MS hastalarına da bol miktarda kapari tüketmeleri tavsiye edilmektedir.

Kapari nedir? Kapari özellikler nelerdir? Kapar neye iyi geliyor? Kapari faydaları? Kapari nasıl tüketilir?

TAM BİR ŞİFACI

Flavonoid yönünden çok zengin bir besin olan kapari, bu özelliği ileantienflamatuar ve antioksidan etki gösterir.

100 gram kapari çiçek tomurcuğunda, 9 mg demir, 12 mg selüloz, 67 mg fosfor, 24 mg protein ve 2 mg lipid bulunur. Magnezyum, lif ve kalsiyum yönünden zengindir.

Kapari nedir? Kapari özellikler nelerdir? Kapar neye iyi geliyor? Kapari faydaları? Kapari nasıl tüketilir?

SERBEST RADİKALLERLE MÜCADELE EDİYOR

Kaempferol ve kuersetin maddeleri güçlü birer antioksidandır. Bu maddelerin antioksidan özelliği serbest radikallerle güçlü şekilde savaşmayı sağlar.

Kapari nedir? Kapari özellikler nelerdir? Kapar neye iyi geliyor? Kapari faydaları? Kapari nasıl tüketilir?

AKCİĞER KANSERİNİ YÜZDE 50 ÖNLÜYOR

Kapari bitkisi üzerine yapılan araştırmalarda, bu besinin akciğer kanserini önlemede yüzde 50 oranda başarılı olduğu saptanmıştır. Bol miktarda flavonoid içeren bu bitki, kanser hastalarının kan değerlerinde düşük oranda görülen trombosit sayısını artırarak, kanserle mücadelede önemli bir yardımcı haline gelir.

Kapari nedir? Kapari özellikler nelerdir? Kapar neye iyi geliyor? Kapari faydaları? Kapari nasıl tüketilir?

KAPARİ NASIL TÜKETİLİR?

Taze kaparinin tomurcuklarını bir gün boyunca yüzde 20 tuzlu suda bekletin. Daha sonra da 10 gün boyunca sirkeli suda bekletin. Bu aşamalardan sonra kapariyi tüketebilirsiniz.

Pizzaların üzerine kapari ilave edebilirsiniz.

Kırmızı et, hindi ve tavuk yemeklerinde kullanılabilir.

Kapariyi domates sosu ile karıştırarak tüketebilirsiniz.

Kapari tomurcuklarından elde edilen kapari turşusunu, salata ve garnitürlerde kullanabilirsiniz.

Etiketler: Gündem, Sağlık, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü
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