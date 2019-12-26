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Kapasite kullanım oranı aralıkta azaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), aralıkta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77'ye düştü.

26.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:14 Kapasite kullanım oranı aralıkta azaldı
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), aralıkta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77'ye düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1794 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77'ye geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,9'a ulaştı.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
Aylar 2018 2019
Ocak 78,2 74,4
Şubat 77,8 74,0
Mart 77,8 74,3
Nisan 77,3 75,0
Mayıs 77,9 76,3
Haziran 78,3 77,1
Temmuz 77,1 76,2
Ağustos 77,8 76,6
Eylül 76,2 76,3
Ekim 75,4 76,4
Kasım 74,1 77,2
Aralık 74,1 77,0

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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