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Kapasite kullanım oranı ekimde yükseldi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi.

25.10.2019 10:12Kapasite kullanım oranı ekimde yükseldi
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 795 iş yeri tarafından ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4'e çıktı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ise bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 76 olarak gerçekleşti.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
Aylar2018 2019
Ocak78,274,4
Şubat77,874,0
Mart77,874,3
Nisan77,375,0
Mayıs77,976,3
Haziran78,377,1
Temmuz77,176,2
Ağustos77,876,6
Eylül76,276,3
Ekim75,476,4
Kasım74,1
Aralık74,1

Türkiye, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

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