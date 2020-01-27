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Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 75,5'e düştü.

27.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:20Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 75,5'e düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1784 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 75,5'e geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 75,8'e düştü.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
Aylar2018 20192020
Ocak78,274,475,5
Şubat77,874,0
Mart77,874,3
Nisan77,375,0
Mayıs77,976,3
Haziran78,377,1
Temmuz77,176,2
Ağustos77,876,6
Eylül76,276,3
Ekim75,476,4
Kasım74,177,2
Aralık74,177,0

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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