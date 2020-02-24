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Kapasite kullanım oranı şubatta arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76 seviyesine yükseldi.

24.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:08Kapasite kullanım oranı şubatta arttı
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76 seviyesine yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1799 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76'ya ulaştı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 76,6'ya yükseldi.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
Aylar2018 20192020
Ocak78,274,475,5
Şubat77,874,076,0
Mart77,874,3
Nisan77,375,0
Mayıs77,976,3
Haziran78,377,1
Temmuz77,176,2
Ağustos77,876,6
Eylül76,276,3
Ekim75,476,4
Kasım74,177,2
Aralık74,177,0

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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