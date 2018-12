Kapatılan Derelerin Üstü Açılmalı"

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:42



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:42

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Burhan Yıldız, Bodrum'da yaşanan sele ilişkin, "Yaşanan taşkınların bu kadar yıkıcı olmasındaki en önemli etkenin, Bodrum'un sık yapılaşması ve suyun doğal yataklarının kapatılması olduğu bilinmelidir." açıklamasında bulundu.Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Bodrum'da iki hafta arayla yaşanan sel felaketlerinin şehircilik ve altyapının önemini bir kez daha hatırlattığını belirtti. Yıldız, bu olaylarda can kaybı olmamasının sevindirici olmakla birlikte, ilerleyen süreçte bu büyüklükte bir taşkının kolaylıkla can kaybına sebebiyet verebileceği bilinerek hareket edilmesi gerektiğine işaret etti.Bodrum'da meydana gelen selin son dönemde yıkıcı olduğunu vurgulayan Yıldız, şu değerlendirmeyi yaptı:"Yaşanan taşkınların bu kadar yıkıcı olmasındaki en önemli etkenin, Bodrum'un sık yapılaşması ve suyun doğal yataklarının kapatılması olduğu bilinmelidir. Akışa geçen su yolu, kara yolu ve binalarla kapatılırsa, şehre düşen yağışın toprakla buluşması engellenirse, su kendisine izleyebileceği bir yol bularak ve açtığı yoldan akmaktadır. Bu, doğanın kanunudur ve bunun önüne maalesef geçemeyiz. Bizler ancak suya denize ulaşabileceği yollar açabilirsek bu tip yağışları hasarsız atlatabiliriz. Ardı ardına gelen yağışlarda, taşkın sebeplerinden birisi de toprağın suya doyması ve yer altı suyuna sızma oranının azalması sebebiyle yağan yağmurun daha yüksek oranının yüzey akışına dönüşmesidir."Yağışların devam etmesi ile yeni taşkın durumları oluşabileceği düşünülerek, vatandaşlar ve yetkililer tarafından gerekli önlemlerin alınması gerektiğini aktaran Yıldız, taşkınların bu kadar yıkıcı olmasındaki en önemli sorumluluğun yetkililerde olduğunu vurguladı."Dereler ıslah edilmeli"Bodrum'un dar sokaklarının, taşkın yönetimi açısından zor bir mühendislik problemi oluşturduğunu da ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:"Buna rağmen şehrin kimliğinin korunarak, doğasına uygun güvenli çözümlerin üretilebileceği bilinmelidir. Şehrin içinden geçen ve üzeri kapatılıp yerleşim yerlerinin içine hapsedilen derelerin tekrardan açılıp, ıslahlarının yapılması taşkınlara karşı uygulanabilecek en uygun çözümdür. Bu yıl, en kısa zamanda yapılması gereken ise mevcut menfez ve tünellerin kesitlerinin temizlenerek su taşıma kapasitelerini olabildiğince arttırmaktır. Bu hususta teknik birimler olarak elimizden gelen teorik desteği vereceğimizin bilinmesini isteriz. Mühendislik çözümleri uygulamadan, bu problemin bir daha yaşanmayacağını düşünmek, ne yazık ki Bodrum'u her sene bu manzaraları görmeye mahkum edebileceğini üzülerek ifade etmek isteriz."