Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kapatılan özel hastane çalışanları, pandemi sürecinde çalışmak istiyor

KARAMAN'da hakkında konkordato kararı bulunan özel hastane, yönetim tarafından 3 gün önce kapatıldı.

11.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:57
Kapatılan özel hastane çalışanları, pandemi sürecinde çalışmak istiyor

KARAMAN'da hakkında konkordato kararı bulunan özel hastane, yönetim tarafından 3 gün önce kapatıldı. İşsiz kalan 150 sağlık personeli, koronavirüs salgını sürecinde çalışmak istediklerini belirterek hükümetten yardım istedi.

150 kişinin çalıştığı özel hastane, 3 gün önce yönetim tarafından boşaltıldı. Tıbbi malzemeler ve ilaçlar kamyonlara yüklenerek taşınırken, hastanenin kapısına kilit vuruldu. İşsiz kalan yaklaşık 150 sağlık personeli Covid-19 salgını sürecinde çalışmak istediklerini söyledi. Hastanenin önünde toplanan sağlık çalışanları adına açıklama yapan Acil Servis Sorumlusu Büşra Özer, şunları söyledi: "Yaklaşık 150 kişinin çalıştığı özel hastane bir gecede kapatıldı. Dünyada ve maalesef ülkemizde de ulusal salgın ilan edilen Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiğimiz şu günlerde halkımız için devletimiz için gerek kendi gerekse ailemizin can güvenliğini riske atarak canla başla büyük bir istek ve özveri ile görevimizi ifa etmekteyken, hastane yönetimi tarafından hastanenin üzerinde konkordato kararı olmasına rağmen tüm donanım ve tıbbi malzeme bunlara bir takım yüksek riskli ilaç, narkotik ilaçlar da dahil olmak üzere bir gecede yüklenip götürülmek suretiyle hastanemiz çalışamaz hale getirilmiştir. Tüm hastane çalışanları bir gecede işsiz kalmıştır. Biz sağlık çalışanları olarak bu salgın sürecinde milletimizin ve devletimizin yanında olmak istiyoruz. Konkordato kararı olmasına rağmen aylarca maaş almadan çalıştık. Şu an içeride kalan alacaklarımız, tazminatlarımız ve çıkışlarımız hakkında bize bilgi verilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'dan bu zorlu süreçte yardımlarını bekliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Haberler ›› Güncel ››Kapatılan özel hastane çalışanları, pandemi sürecinde çalışmak istiyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:32: Koronavirüsü yenen hastanın mektubu duygulandırdı - Haber 15:32: Elazığ'ın Arıcak ilçesinden Diyarbakır'a bağlantı yolları kapatıldı - Haber 15:31: Ordu'da fırınlardan vatandaşlara eve ekmek servisi - Haber 15:31: ANTALYA'DA KALDIRIMLARA GECE PAZARI KURULDU - Haber 15:31: Sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler