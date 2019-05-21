Kapatılan Özgür Gündem Davasında Karar: 7 Sanığa Propaganda Yapmak Suçlamasıyla Ceza Verildi

Haber: Özden ATİK/ İstanbul
, DHA
Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin aralarında Eren Keskin
, Hüseyin Aykol
ve Reyhan Çapan'ın da bulunduğu yazar ve çalışanlarının "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Eren Keskin'in aralarında bulunduğu 7 sanığa, 3 yıl 9 aydan 1 yıl 3 ay hapis cezasına kadar değişen oranlarda hapis cezası verdi.
İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Eren Keskin ve Reyhan Çapan katıldı. Sanık Tahir Temel ise başka suçtan tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.
BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER
Sanık Eren Keskin, "İnsan hakları savunucusuyum. Düşünce ve ifade özgürlüğünden yanayım. Yayın yapma özgürlüğünü savunduğum için genel yayın yönetmeni oldum. Suç işlediğime inanmıyorum. Düşüncenin suç olduğuna da inanmıyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Reyhan Çapan ise "Basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde yapılan haberlerdir" diyerek beraatini talep etti. Sanık Tahir Temel de beraatini istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep ettiler.
7 SANIĞA CEZA ÇIKTI
Mahkeme heyeti, "Terör örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak" suçundan sanık Eren Keskin'e 3 yıl 9 ay hapis, sanık Hüseyin Aykol'a 2 yıl 1 ay hapis, sanık Hüseyin Güçlü
'ye 1 yıl 6 ay hapis, sanık Reyhan Çapan'a 3 yıl 9 ay hapis, Sanık Tahir Temel 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Reyhan Hacıoğlu'na 1 yıl 3 ay hapis ve sanık Ayşe Batumlu
Kaya'ya da aynı suçtan 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek cezalarını erteledi.
8 SANIĞA BERAAT KARARI VERİLDİ
Sanıklar Ayşe Berktay
, Cemal Bozkurt
, Çetin Ulu, Emrullah Kurcan, Ergin Atabey
, Nuray Özdoğan, Özlem Söyler ve Celalettin Can
'ın ise beraatine karar verildi.
7 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI
Heyet, yakalamalı olan ve savunması alınmayan sanıklar Enver Baysal, Filiz Koçali
, Hasan Başak, İhsan Yorulmaz, Muzaffer Ayata
, Serbest Zan, Züleyha Yılmaz'ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.
Güncel
Kaynak: DHA