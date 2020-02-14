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Kapatılan Refah Partisi'nin Fatih İlçe Başkanı Halim Abi'nin cenazesi toprağa verildi

Kapatılan Refah Partisi'nin Fatih İlçe Başkanı Halim Abi'nin cenazesi İstanbul'da defnedildi.

14.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:01
Kapatılan Refah Partisi'nin İlçe Başkanı Halim Abi'nin cenazesi 'da defnedildi.
Zeytinburnu Merkez Efendi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Halim Abi'nin kardeşi Nedim Abi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cenazeye çelenk gönderdi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tabuta omuz verirken, Halim Abi'nin cenazesi Dedeler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kapatılan Refah Partisi'nin Fatih İlçe Başkanı Halim Abi'nin cenazesi toprağa verildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Refah Partisi, İstanbul, Fatih, Güncel

Kaynak: AA


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