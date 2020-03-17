Menü
Haberler ›› Güncel ››Kapatma kararını polisten öğrendi - Güncel

Kapatma kararını polisten öğrendi

Korona virüs önlemleri kapsamında gece yarısından itibaren kapanması gereken bir çok işletme, kapatma kararını bugün polisten öğrendi.

17.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:32
Kapatma kararını polisten öğrendi

Korona virüs önlemleri kapsamında gece yarısından itibaren kapanması gereken bir çok işletme, kapatma kararını bugün polisten öğrendi.


Sivas 'ta, Korona virüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren kapalı olması gereken bazı işletmeler, karardan habersiz oldukları gerekçesi ile bugün iş yerlerini açtı. Bu işletmeler polis tarafından uyarılarak, İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili aldığı karar kendilerine hatırlatıldı.


Sivas'ın Sularbaşı Mahallesi Mahallesinde bir kahvehanenin açık olduğunu öğrenen ekipler kahvehaneye giderek işletme sorumlularını uyardı. İşletmede bulunan müşteriler çıkartılarak iş yeri kapatıldı.


İş yeri çalışanı Bekir Kangalgil yayımlanan genelgeden haberinin olmadığını belirterek, "Benim haberim yoktu, sabah açtım, çay demledim. Küçükte bir demlik demledim. Haberi olmayan arkadaşlar geldi. Onlarda çaylarını içtiler. Haberimiz olunca da kapattık. Kanuna uymak zorundayız" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Polis, Sivas, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları