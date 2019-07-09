09.07.2019 13:36
Haberler» Güncel» Haber

KAPEM'den ücretsiz bilgisayar kursu

KAPEM

Nevşehir Belediyesi bünyesindeki Kapadokya Eğitim Merkezi'nde (KAPEM) yeni dönem ücretsiz bilgisayar kursları başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı (KAPEM) tarafından açılan kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi kursları kadınlar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda merkez tarafından yaz döneminde açılan ücretsiz Bilgisayar Kursu'na hafta içi akşam ve hafta sonu olmak üzere iki ayrı grupta 40 kursiyer katılıyor.

Merkezin kapalı pazaryeri içerisindeki eğitim biriminde gerçekleştirilen ve üç ay sürecek olan kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü Sertifikası verilecek.

Kaynak: Bültenler
Bilgisayar, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:22   Kemal Kılıçdaroğlu: İlk toplantıda faizi sıfırlayın, Erdoğan ekonomi tarihine girsin diye kampanya yapacağım
15:21   Rus halkı S-400 anlaşmasını destekliyor
15:21   Develi'deki tarla yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
15:21   Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor
15:21   Kılıçdaroğlu - SETA'nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporu -...
15:21   Rize'de denizde hortum paniği
15:21   Reyhanlı'da, derneğin deposunda çıkan yangının nedeni araştırılıyor