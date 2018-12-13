Kapem Eğitimlerine Gençler Büyük İlgi Gösteriyor

2005 yılından beri 18 ve üst yaş grubundaki kişilerin yanı sıra eğitilebilir düzeydeki Özel İnsanların eğitim hizmetlerinden etkin bir şekildeyararlanmalarını sağlamakamacıyla, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen 40. Eğitim dönemi eğitimlerine gösterilen ilgi de her geçen eğitim döneminde daha da artıyor.

Kapucubaşı Mahallesi Seyit TaşçıSokakta Nevşehir Belediyesi'ne aitKöylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındakiKAPEM merkezinde açılan Arapça seviye A-1, İngilizce seviye A-l ve , Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü branşlarında 40. Eğitim dönemine dahil olarak açılan kurs çalışmalarına özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği gözleniyor.

Alanlarında uzman bir eğitim kadrosu tarafından verilenkurs çalışmalarına katılan kursiyerler, kursbitimindegerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan kursiyerlere, eğitime katıldığı branşlarda başarısertifikasıverilecek.