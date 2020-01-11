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Kapı açıldı çocuk yola düştü… Sürücüler son anda fark etti

Hindistan'da seyir halindeki bir otomobilin arka kapısı açıldı, arka koltukta oturan çocuk yola düştü.

11.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:05Kapı açıldı çocuk yola düştü… Sürücüler son anda fark etti

'da seyir halindeki bir otomobilin arka kapısı açıldı, arka koltukta oturan çocuk yola düştü. Çocuğu fark eden sürücüler durdu.

Olay, ülkenin Kerala eyaletinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir çocuğun, trafikte hareket halindeki otomobilin kapısının açılması sonucu yola düştüğü görüldü. Yola düşen çocuğu fark eden trafikteki diğer sürücüler hemen durdu. Daha sonra çocuğun düştüğü araçtan inen bir kişi yerdeki çocuğu kucağına alarak, otomobile taşıdı.

Olayın görüntülüleri ilk olarak 26 Aralık'ta sosyal medyada paylaşıldı, ancak ülkedeki bir polis memuru görüntüleri kendi Twitter hesabından paylaşarak, "Çocuk güvenlik kilidi ve çocuk güvenlik koltuğu, çocuklarla seyahat ederken önem teşkil ediyor. Tüm kapıların düzgün kapatıldığından ve çocuk güvenlik kilidinin açık olduğundan emin olun. Tüm çocuklar, bu videodaki çocuk kadar şanslı olmayacak" uyarısında bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Bir aracın trafikte ilerlemesi

-Aracının kapsının açılması

-Çocuğun araçtan yola düşmesi

-Trafikteki diğer araçların durması

-Çocuğun düştüğü araçtan inen bir kişinin, çocuğu araca taşıması



Hindistan, Güncel

Kaynak: DHA

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