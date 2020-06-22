Kapı göbeğini kırıp çelik kasa çalan 4 kişi yakalandı

Antalya'da içerisinde 100 bin TL para, 2 adet çek, 2 adet senet, 2 çek koçanı, 1 altın yüzük, 1 altın küpe, 1 adet altın kolye bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar yakalandı.

Kapı göbeğini kırıp çelik kasa çalan 4 kişi yakalandı
22.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:02
Antalya'da içerisinde 100 bin TL para, 2 adet çek, 2 adet senet, 2 çek koçanı, 1 altın yüzük, 1 altın küpe, 1 adet altın kolye bulunan çelik kasayı çalan hırsızlar yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5060 sokak üzerinde bulunan evden kapının göbeğini kırarak çelik kasa çalan 4 kişi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı 1 kadın ve 3 erkek şahsın gerçekleştirdiğini, olay yerine otomobille gelen şüphelilerin Y. G, L. G, K. G ve M. G olduklarını belirledi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet tornavida ile 15 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli M. G hakkında 6136 SKM suçundan ayrıca adli işlem yapıldı.

Kasa içerisinde 100 bin TL para, 2 adet çek, 2 adet senet, 2 çek koçanı, 1 altın yüzük, 1 altın küpe, 1 adet altın kolye bulunduğu bildirildi.

Polis tarafından yakalanan 1'i kadın 4 şüpheli Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Haber

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