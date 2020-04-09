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Kapı kapı gezip on binlerce maske dağıttılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından maske satışının yasaklandığının duyurulmasının ardından harekete geçen Darıca Belediyesi ekipleri kapı kapı evleri ziyaret ederek vatandaşlara maske dağıttı.

09.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:49
Kapı kapı gezip on binlerce maske dağıttılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından maske satışının yasaklandığının duyurulmasının ardından harekete geçen Darıca Belediyesi ekipleri kapı kapı evleri ziyaret ederek vatandaşlara maske dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından maske satışının yasaklanması ve PTT aracılığı ile vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının yapılacağının duyurulmasının ardından harekete geçen Darıca Belediyesi, projeye destek vermek amacıyla kurduğu 40 kişilik ekiple ilçe genelinde maske dağıtmaya başladı. Ekiplerle birlikte dağıtımın yapıldığı ilk gün sahaya inen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kapı kapı gezerek vatandaşlara maske dağıttı. Vatandaşları evde kalmaları konusunda uyaran Bıyık, ilçe genelinde toplamda 150 bin maske dağıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "150 bin adet civarında maske dağıtmak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın yapmış olduğu kampanyaya ilaveten vatandaşlarımızın ulaşamadığı yerlerde de Darıca Belediyesi olarak bizler devreye girdik. Mahalle muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ile birlikte ekiplerimiz aracılığı ile dağıtıma başladık. Her mahallede bugün itibariyle dağıtıma başladık. Osmangazi Mahallesi'nde 15 bin adet maske, Piri Reis Mahallesi'nde 10 bin adet maske dağıtıyoruz. Periyodik olarak her gün yapmayı arzu ediyoruz. Maske ihtiyacı olan aile kalmasın diyoruz. Ben yürekten inanıyorum ki, bir hafta içerisinde Türkiye'de, Kocaeli'de ve Darıca'da maske ihtiyacının olmayacağını düşünüyorum. 40 kişilik bir ekiple sahadayız. Biz sokakta dolaşırken esnafımızda da, insanımızda da bu konuyla ilgili ciddi bir anlayış var. Maskeli insan sayısı her geçen gün artıyor. Maske takmayan insanları da uyarıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Muzaffer Bıyık, Darıca, Güncel
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